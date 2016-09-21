Пользователи обсуждают смерть родителей Плотницкого

Пользователи соцсетей признаются, что были слегка шокированы новостью о том, что родители главаря террористической ЛНР Игоря Плотницкого скончались из-за отравления грибами. Как сообщает replyua.net, накануне российские СМИ напечатали новость о том, что в Воронеже умерли отец и мать Плотницкого.
Как стало известно, родители главаря боевиков проживали в поселке Подгорное Воронежской области, и еще неделю назад они были госпитализированы в одну из больниц с симптомами отравления. Состояние ухудшалось в течение нескольких дней, после чего было принято решение перевезти пожилых супругов в московскую клинику, однако было уже поздно – столичные врачи не смогли спасти им жизнь.
Впрочем, пользователи соцсетей не уверены, что это правдивая информация, поскольку в «пресс-службе главаря ЛНР» эту новость отказались комментировать, заявив о том, что для разъяснения ситуации любопытствующим нужно связываться не с ними, а с «Министерством информации ЛНР». Многие пользователи восприняли новость о смерти родителей Плотницкого, как очередную шутку, и даже разместили на своих страницах в соцсетях различные карикатуры.
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