валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Пользователи обсуждают смерть родителей Плотницкого

Пользователи обсуждают смерть родителей Плотницкого
Пользователи соцсетей признаются, что были слегка шокированы новостью о том, что родители главаря террористической ЛНР Игоря Плотницкого скончались из-за отравления грибами. Как сообщает replyua.net, накануне российские СМИ напечатали новость о том, что в Воронеже умерли отец и мать Плотницкого.

Как стало известно, родители главаря боевиков проживали в поселке Подгорное Воронежской области, и еще неделю назад они были госпитализированы в одну из больниц с симптомами отравления. Состояние ухудшалось в течение нескольких дней, после чего было принято решение перевезти пожилых супругов в московскую клинику, однако было уже поздно – столичные врачи не смогли спасти им жизнь.

Впрочем, пользователи соцсетей не уверены, что это правдивая информация, поскольку в «пресс-службе главаря ЛНР» эту новость отказались комментировать, заявив о том, что для разъяснения ситуации любопытствующим нужно связываться не с ними, а с «Министерством информации ЛНР». Многие пользователи восприняли новость о смерти родителей Плотницкого, как очередную шутку, и даже разместили на своих страницах в соцсетях различные карикатуры.

Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
20 сен 2016
17151

Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко «отсутствовала» при голосовании Верховной Рады Украины за непризнание результатов российских выборов в Госдуму РФ и за признание нелегитимности нового


Свежие новости

Джоли утаила истинную причину развода с Питтом – проблема не в воспитании детей

Пономарь: самая важная новость из Евросоюза

Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды на долгое время

Стало відомо, де поховають оплотівця Жиліна

ІД впіймала співробітника російського ФСБ

Щось пішло не так? – Аксенов передумав ставати депутатом Державної Думи

Крымчане радуются возможности ездить за границу по украинским загранникам из Москвы

Крымский Бандеровец о непризнании выборов в Крыму

Керченський міст як причина банкрутства Росії - блогер

На Донеччині створюються «безпекові центри» на кшталт «служби 911»

Навіщо в Польщі підняли справу про смоленську трагедію?

Найден путь к экономическому спасению России (ВИДЕО)

Блогер: Россия возрождает КГБ

Росіяни придумали нову брехню аби зняти з себе відповідальність за МН-17

Ядовитый смог из Индонезии убил более полумиллиона человек

Нусс: Твердая и уверенная проукраинская риторика Хиллари Клинтон - залог успеха Украины

Нусс: Украина прямо влияет на ход избирательной кампании в США

Лукашенко звинуватив Росію в економічному тиску: «Це вже через край»

Навіть республіканець Буш заявив, що голосуватиме за Клінтон

Касько рассказал о латвийских миллионах Арбузова и объяснил, что связывает его и Курченко

 Новости за день