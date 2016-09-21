Пономарь: самая важная новость из Евросоюза

На календаре середина рабочей недели, и сегодня для Украины имеется очень важная новость из ЕС. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, Евросоюз утвердил План внешних инвестиций, и согласно плану, Евросоюз вложит около сорока миллиардов долларов в страны, которые соседствуют с государствами ЕС.
Хорошая новость накануне пришла из Греции, отмечает эксперт, - Украина и Греция договорились о создании паромной переправы между двумя странами. Что касается России, пишет Пономарь, выборы закончились, и можно сделать некоторые выводы. Как и предполагалось, через операции РЕПО Центробанк России выбросил на рынок триллион рублей. В ближайшее время нужно ждать очередного обесценивания российской валюты. Новости из Украины – ВР не признала легитимными выборы в России.
Также есть несколько хороших международных новостей, добавляет Пономарь. Брюссель принял заявку Боснии и Герцеговины на вступление в Евросоюз, а в следующем году Кения начнет экспортировать нефть. Кроме того, концерн Тойота начинает производство единственного в мире авто с водородным двигателем.
Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter