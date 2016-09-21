валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Пономарь: самая важная новость из Евросоюза

Пономарь: самая важная новость из Евросоюза
На календаре середина рабочей недели, и сегодня для Украины имеется очень важная новость из ЕС. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, Евросоюз утвердил План внешних инвестиций, и согласно плану, Евросоюз вложит около сорока миллиардов долларов в страны, которые соседствуют с государствами ЕС.

Хорошая новость накануне пришла из Греции, отмечает эксперт, - Украина и Греция договорились о создании паромной переправы между двумя странами. Что касается России, пишет Пономарь, выборы закончились, и можно сделать некоторые выводы. Как и предполагалось, через операции РЕПО Центробанк России выбросил на рынок триллион рублей. В ближайшее время нужно ждать очередного обесценивания российской валюты. Новости из Украины – ВР не признала легитимными выборы в России.

Также есть несколько хороших международных новостей, добавляет Пономарь. Брюссель принял заявку Боснии и Герцеговины на вступление в Евросоюз, а в следующем году Кения начнет экспортировать нефть. Кроме того, концерн Тойота начинает производство единственного в мире авто с водородным двигателем.

Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
20 сен 2016
17151

Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко «отсутствовала» при голосовании Верховной Рады Украины за непризнание результатов российских выборов в Госдуму РФ и за признание нелегитимности нового


Свежие новости

Джоли утаила истинную причину развода с Питтом – проблема не в воспитании детей

Пономарь: самая важная новость из Евросоюза

Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды на долгое время

Стало відомо, де поховають оплотівця Жиліна

ІД впіймала співробітника російського ФСБ

Щось пішло не так? – Аксенов передумав ставати депутатом Державної Думи

Крымчане радуются возможности ездить за границу по украинским загранникам из Москвы

Крымский Бандеровец о непризнании выборов в Крыму

Керченський міст як причина банкрутства Росії - блогер

На Донеччині створюються «безпекові центри» на кшталт «служби 911»

Навіщо в Польщі підняли справу про смоленську трагедію?

Найден путь к экономическому спасению России (ВИДЕО)

Блогер: Россия возрождает КГБ

Росіяни придумали нову брехню аби зняти з себе відповідальність за МН-17

Ядовитый смог из Индонезии убил более полумиллиона человек

Нусс: Твердая и уверенная проукраинская риторика Хиллари Клинтон - залог успеха Украины

Нусс: Украина прямо влияет на ход избирательной кампании в США

Лукашенко звинуватив Росію в економічному тиску: «Це вже через край»

Навіть республіканець Буш заявив, що голосуватиме за Клінтон

Касько рассказал о латвийских миллионах Арбузова и объяснил, что связывает его и Курченко

 Новости за день