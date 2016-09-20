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Украинские производители нарастили экспорт агропродукции

Украинские производители нарастили экспорт агропродукции
Экспорт аграрной продукции за первые семь месяцев текущего года превысил импорт, и составил 7 миллиардов 800 миллионов долларов, в то время, как импорт достиг всего 2 миллиардов 200 миллионов долларов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики Украины, такие цифры были опубликованы в отчете «Товарная структура внешней торговли в период с январь по июль 2016», представленным Госкомстатом.

В сообщении говорится о том, что половину экспортной продукции составили продукты растительного происхождения, и сумма достигла 3,8 миллиардов долларов. 29 процентов в общем объеме экспорта составили масла и жиры, на сумму два миллиарда триста миллионов. Кроме того, украинскими производителями было экспортировано продуктов животного происхождения на сумму 400 миллионов долларов, готовых пищевых продуктов – на сумму 1 миллиард 300 миллионов.

Общая стоимость импорта агропродукции в Украину составила 2 миллиарда 200 миллионов долларов, причем самую большую долю импорта заняли продукты растительного происхождения – порядка 800 миллионов. Готовых продуктов было импортировано на сумму 900 миллионов долларов.

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