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Лещенко: «На счетах Сбербанка у меня нет ни копейки»

Лещенко: «На счетах Сбербанка у меня нет ни копейки»
Сергей Лещенко снова опроверг информацию о том, что на счетах российского Сбербанка у него хранятся сбережения. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, нардеп рассказал, что в Сбербанке не хранил ни одной копейки, и только однажды производил платеж через российский банк – внес в Пенсионный фонд госпошлину.

По его словам, ни разу в жизни в Сбербанке он не открывал депозитов, а также больше не производил платежей, и документ о наличии депозита – очередной фейк. Когда журналисты поинтересовались у нардепа наличием второй квартиры, Лещенко уклонился от ответа на этот вопрос. Также он отметил, что все было проверено в НАБУ, и якобы он уже дал пояснения, согласно которым все его ресурсы легальные, а также легальные и сбережения, и другие средства. «На этом, думаю, вопрос закрыт, а также поставлена точка на теме квартиры.

Надеюсь, что с таким же пристрастием в Украине будут расследовать дела по коррупции и имуществу чиновников», подчеркнул Лещенко. Напомним, что ранее в Интернете появилась выписка счетов нардепа, которая свидетельствует о том, что у Лещенко хранятся 22 миллиона.

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