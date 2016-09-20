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Грецию и Украину может соединить паромная переправа

Грецию и Украину может соединить паромная переправа
В Администрации морских портов Украины сообщают о том, что между двумя странами началось обсуждение технико-экономических аспектов по организации паромной переправы, которая соединит морские порты Украины и Греции.

По информации replyua.net, Греция продолжит оказывать Украине помощь в том, что касается реформирования всего морского сектора, в том числе и инфраструктуры морских портов, чтобы они полностью соответствовали стандартам Евросоюза. Как стало известно, такая договоренность была достигнута в ходе Первого технического заседания специалистов по развитию плодотворного сотрудничества между Грецией и Украиной в сфере морского сообщения. Встреча экспертов проходила в Министерстве островной политики и мореходства Греции 13 и 14 сентября, в греческом городе Пирей.

Представители Администрации морских портов Украины также подчеркнули, что были достигнуты и другие договоренности – Украина и Греция продолжат развивать взаимодействие морских ведомств, а также будут поддерживать друг друга на уровне европейских структур и международных морских организаций. После совещания был подписан протокол о конкретизации направления сотрудничества между двумя государствами.

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