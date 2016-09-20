Отдельные политики блокируют законы, без принятия которых тормозится реформа децентрализации – эксперт

Каких законов требует Украина? Планирует ли парламент на этой неделе их принять? Своими прогнозами повестки дня Верховной Рады Украины поделился сопредседатель Совета «Реанимационного пакета реформ» и соинициатор общественного движения «ЧЕСТНО», директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко, передает replyua.net.
«На этой неделе мы ожидаем от народных избранников, что они будут работать в интересах украинских граждан, а не в своих интересах или в интересах олигархов. Совет «Реанимационного пакета реформ» среди главных приоритетов видит пакет законов по децентрализации. Есть, конечно, и определенные сомнения относительно этой реформы через насильственное объединение территориальных общин, но в целом мы убеждены, что это очень важная реформа, которая застопорилась и не может двигаться дальше без принятия нескольких законов. Вопрос политизирован, но те люди, которые хотят объединиться, совместно управлять своим имуществом, финансами, они должны иметь право это сделать. Если эти законы будут приняты до конца года, еще около 100 территориальных общин будут созданы», – отметил Тарас Шевченко.
Чрезвычайно важный закон о независимом энергетическом регуляторе Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в контексте нашего сотрудничества с европейскими партнерами. Без создания независимого регулятора тяжело ожидать, что цены на энергетику будут снижаться, что мы поймем, как формируется цена, не будет ли она монопольной. Это не только снизит градус напряжения в обществе, но и позволит наконец-то иметь «адекватные» цены, подчеркнул эксперт.
«Очень хорошие шансы на то, что парламент примет на этой неделе закон о энергорегуляторе. Летом не хватило немножко голосов. Даже те фракции, которые декларировали, что поддерживают принятие закона, не успели проголосовать, была какая-то политическая ситуация, которая им мешала тогда проголосовать. С точки зрения получения международной финансовой помощи этот законопроект является важным. Он является определенным маркером, на него будут ориентироваться наши партнеры в вопросе того, движется ли Украина в правильном направлении», – рассказал Тарас Шевченко.
Также парламент на этой неделе должен уволить 700 судей, это на 10% очистит судебную систему. Речь идет о том, что судьи определяются президентом на 5 лет. Когда 5 лет закончились, полномочия закончились. Формально это техническое освобождения, но на самом деле это отказ назначить их на будущее. Речь не идет о каких-то санкциях или об ответственности. Речь идет о том, что если у нас нет доверия к судебной системе, то нужно делать какие-то радикальные шаги, нежели просто проверка деклараций.
«Эти судьи получают зарплату, но не могут работать. Бюджет теряет 250 тысяч гривен в день на выплату зарплат судьям, которые не работают. Мы убеждены, что нужно, чтобы эти судьи, как и другие граждане, приняли участие в честном конкурсе. Сейчас из бюджета выделяются существенно больше зарплата для судей. Освобождение создает проблему. Важно, чтобы были объявлены новые конкурсы», – отметил Шевченко.
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