Бюджет 2017 – краткий анализ от эксперта «Реанимационного пакета реформ»

Бюджет Украины в 2017 был опубликован 19 сентября. Основные положения проанализировал эксперт «Реанимационных пакета реформ» группы «Налоговая реформа», кандидат экономических наук Илья Несходовский, передает replyua.net.
«Первые выводы о бюджете Украины 2017 еще не настолько глубокие, как хотелось бы, потому что бюджет был опубликован совсем недавно. Но то, что вызывает восхищение нынешним правительством Владимира Гройсмана – это то, что наконец, за три года, мы подали бюджет 15 сентября. Долгое время мы получали бюджет под елку и в суматохе принимали непонятно что», – отметил эксперт.
По его словам, просматривая бюджет, сразу бросается в глаза – значительный государственный долг. Долги надо возвращать. Поэтому, конечно, здесь надо предусмотреть соответствующую сумму, и это достаточно существенно влияет на нашу структуру расходов. Бывшего Министра финансов Наталию Яресько часто критикуют за реструктуризацию долга в 2015 году, но мы все же получили определенную рассрочку и отсрочку возврата долга. Но здесь других путей нет – нужно предусматривать средства в государственном бюджете и отдавать долги.
Существенно увеличились расходы на Министерство иностранных дел, на 1,3 миллиарда гривен. Откровенно, во времена Виктора Януковича у нас существенно сокращались расходы на наши посольства, торговые миссии. Это приводило к тому, что Украина фактически не имела возможности представлять свою собственную политику за рубежом. В странах, где было ограниченное финансирование украинских посольств, смотрели на Украину через призму российских СМИ, которые фактически захватывали эфир. Как следствие, имидж Украины становился отрицательный. Они до сих пор верят, что в Украине гражданская война и российских войск у нас нет.
«Я убежден, что минимальная заработная плата существенно занижена. В 2015 году, когда у нас состоялась инфляция почти 40%, она была заморожена. И теперь, несмотря на то, что правительство поднимает минимальную заработную плату на индекс инфляции, она еще далека от того уровня. И это негативно влияет не только на рядовых граждан, но и экономику в целом», – отметил Илья Несходовский.
Довольно солидную сумму заложено в бюджете на субсидирование. В бюджете 2017 заложено на субсидии 40 миллиардов гривен, это слишком существенная сумма. «Это большая ошибка не потому, что эти субсидии выделяются, а потому что государство забирает у тех, кто работает и платит налоги, и отдает тем, кто не работает или скрывает свои доходы. Учитывая политику субсидий, теперь не только работодатель не заинтересован в оформлении работников, чтобы не платить налоги, но и сам работник, говорит «оформляй меня на минимальную заработную плату». Раз и для этого нужно поднять минимальную заработную плату», – считает эксперт.
Относительно того заложены ли финансы в бюджете на развитие каких-то инновационных направлений Илья Несходовский ответил следующее: средства на инвестиционное развитие предусмотрены. Но, учитывая уровень коррупции у нас в стране, лучше создать соответствующие условия для развития бизнеса. В условиях коррупции финансирования получают только те, кто занес определенную сумму каким-то чиновникам. Как результат – эффективность использования бюджетных средств на развитие экономики нулевая, резюмировал эксперт.
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