Хан выступил с самой позитивной новостью для Украины

Еще в конце апреля текущего года Европейская комиссия предлагала Совету ЕС и Европарламенту отменить визы для украинцев, и только сегодня стало известно, что это долгожданное событие произойдет в октябре. Как информирует replyua.net, о начале безвизового режима между Украиной и Евросоюзом заявил Йоханнес Хан.
В интервью изданию DW еврокомиссар по вопросам расширения и соседства сделал заявление о том, что практически не сомневается в отмене виз, и это произойдет уже в октябре. Еврокомиссар подчеркнул, что сейчас имеются позитивные сигналы со всех сторон, участвующих в этом процессе – со стороны Европейского парламента, со стороны лидеров практически всех государств, являющихся членами Евросоюза. Практически не осталось сомнений в том, что в октябре визовый режим для Украины будет отменен, отметил Хан.
Напомним, что процесс с безвизом для Украины существенно затянулся, и еще год назад украинское руководство анонсировало отмену виз, однако этого не произошло. В конце августа Петр Порошенко сделал заявление о том, что отмена виз произойдет в ближайшие недели.
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