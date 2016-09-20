валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Хан выступил с самой позитивной новостью для Украины

Хан выступил с самой позитивной новостью для Украины
Еще в конце апреля текущего года Европейская комиссия предлагала Совету ЕС и Европарламенту отменить визы для украинцев, и только сегодня стало известно, что это долгожданное событие произойдет в октябре. Как информирует replyua.net, о начале безвизового режима между Украиной и Евросоюзом заявил Йоханнес Хан.

В интервью изданию DW еврокомиссар по вопросам расширения и соседства сделал заявление о том, что практически не сомневается в отмене виз, и это произойдет уже в октябре. Еврокомиссар подчеркнул, что сейчас имеются позитивные сигналы со всех сторон, участвующих в этом процессе – со стороны Европейского парламента, со стороны лидеров практически всех государств, являющихся членами Евросоюза. Практически не осталось сомнений в том, что в октябре визовый режим для Украины будет отменен, отметил Хан.

Напомним, что процесс с безвизом для Украины существенно затянулся, и еще год назад украинское руководство анонсировало отмену виз, однако этого не произошло. В конце августа Петр Порошенко сделал заявление о том, что отмена виз произойдет в ближайшие недели.

Горячая тема: Тарас Березовець: Путін зробив дуже велику помилку
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 сен 2016
14971

Тимошенко, Бойко и Ляшко объявляют «крестовый поход» против власти, – Нусс

В то время, пока украинский дипломатический корпус во главе с Президентом Украины Петром Порошенко находится в США, чтобы отстоять интересы Украины, ряд лидеров фракций, в частности: «Батькивщины»,

19 сен 2016
12177

Нагорода знайде героя: у ПАРЄ продивились відео знущань над полоненим українцем

Народний депутат від БПП Володимир Ар’єв на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук поділився новинами щодо засудження в ПАРЄ поведінки російського пропагандиста британського походження Грема


Свежие новости

Влажность воздуха и здоровье человека

Бюджет 2017 – краткий анализ от эксперта «Реанимационного пакета реформ»

Ходорковский: нарисовали большинство, но не добились легитимности

Хан выступил с самой позитивной новостью для Украины

Сотник: Тренування у нас з Асадом такі. А що?

Х-Фактор 7 сезон в Украине

Назван самый лучший для жизни украинский город

МВФ як інструмент впливу на українську політику

Гриневич: зарплату учителям повысят на 30 процентов

Карл Волох: Гауссовский метод показывает, что население РФ дает правящей партии весьма скромный результат

Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян

Жебривский: 60 процентов школ на Донбассе – с обучением на украинском

Ученые назвали кошек самыми опасными домашними животными

Рабинович: почему Памфиловой до сих пор нет в санкционном списке?

Пономарь: важные «газовые» новости

Встреча Порошенко и Клинтон

Казанський нагадав, чим прославився Євгеній Жилін (відео)

США вимагає від Росії пояснень

Евродепутат: выборы на Донбассе должны состояться только на условиях Украины

Стало известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

 Новости за день