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Назван самый лучший для жизни украинский город

Назван самый лучший для жизни украинский город
Один из крупнейших сайтов бесплатных объявлений провел опрос среди пользователей, чтобы установить, какой город Украины жители нашей страны считают самым комфортным и безопасным для проживания.

По информации replyua.net, этим городом стали Черновцы. По словам Оксаны Венгровской, менеджера проекта, большинство респондентов считают самыми опасными городами те, которые расположены на юге и востоке Украины. Также Венгровская рассказала о критериях выбора лучшего города – учитывались спортзалы и детские сады (их количество), безопасность, чистота на улицах, транспортное обеспечение, работа коммунальщиков и многое другое. Каждый пункт оценивался по семибалльной шкале, и бесспорным лидером рейтинга оказались Черновцы. Они набрали пять с половиной баллов. 5,3 балла набрал Луцк, и он на втором месте рейтинга, а тройку лидеров замкнула Винница с 5,2 баллами.

В десятку самых комфортных для жизни городов также попали Чернигов, Львов, Харьков, Ужгород, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Тернополь. Чернигов стал единственным городом, расположенным на севере, который попал в рейтинг. Исключение сделали и Харькову, расположенному на востоке страны.

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