Під Москвою розстріляний глава сепаратистського «Оплоту» Жилін

Сьогодні під Москвою в елітному селищі Гірки-2 в результаті стрілянини загинув Євген Жилін – глава української громадської організації «Оплот», який «прославився» під час спроби придушення Євромайдану тітушками, які не тільки били, а й викрадали людей, передає replyua.net, з посиланням на «Інтерфакс».
Після того, як угрупування Жиліна заявило про себе в Києві, він активно брав участь в сепаратистському русі на сході України.
Кілер впритул розстріляв двох людей, які гуляли в ресторані «Вітерець». Особа другої жертви – знайомий Жиліна, який отримав серйозні поранення, але залишився живий, - встановлюється. Вбивці втекли на двох автомобілях – таксі «ніссан» і чорній іномарці.
Останній час про керівника «Оплоту» не було нічого відомо. Раніше міністр МВС України Арсен Аваков заявляв, що лідер харківської організації «Оплот» Євген Жилін виїхав з країни в невідомому напрямку.
«Рускій мір» продовжує пожирати своїх лакеїв. У Росії загасили Жиліна, який створив харківський Оплот і возив на Майдан пачками тітушок. І цей герой далеко не останній. Ще багато буде таких, хто не помре своєю смертю», – прокоментував інформацію український журналіст Денис Казанський.
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