Политические гастролеры воспользовались заявлением властей Украины – эксперт о драке в день выборов в Госдуму

Несмотря на заявления президента и МИД о невозможности проведения выборов в российскую Госдуму на территории Украины, более 350 граждан России смогли проголосовать в воскресенье, сообщают в посольстве Российской Федерации. Впрочем спокойно это сделать удалось не всем. В частности, в Киеве у российского посольства активисты бросали яйца, пытались сломать забор и помешать желающим проголосовать, передает replyua.net.
Неспокойно было также в Одессе. По мнению экспертов, такие акции протеста возникли из-за непоследовательности действий украинской власти. В день голосования в российскую Госдуму в Одессе возле консульства России собрались активисты местного отделения «Правого сектора» и не пускали внутрь желающих проголосовать. Во время акции произошли столкновения, поэтому двух активистов задержали. В пресс-службе Национальной полиции в Одесской области сообщили, что всего во время столкновений возле дипломатического представительства задержали четыре человека, по ним составили административные протоколы по статьям о хулиганстве и сопротивление правоохранительным органам.
В то же время эксперт-международник и председатель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко убежден, такие акции протеста возникли не сами по себе, а из-за непоследовательности действий украинской верхушки.
«Эти действия вполне спровоцированы украинскими властями по двум причинам. Первое – Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, поэтому у нас на территории продолжают действовать российские дипломатические представительства. Если бы мы поступили так, как того требует логика и, фактически, международное право, разорвав дипломатические отношения, этих учреждений не было бы и некоторым политическим гастролерам не было бы оснований для подобных перформенсов, которые мы видели у посольства России в Киеве », - сказал Яременко.
По его словам, второй причиной является то, что официально власти запретили проведение выборов на территории Украины, но, с другой стороны, защищали их проведение, останавливая протестующих.
«Непоследовательность украинского правительства приводит к возникновению таких казусов, когда протестующие реализовывали те заявления, которые сделал Климкин, президент Украины и украинская власть», - говорит Богдан Яременко.
Одной из тех, кто воспользовался неопределенной позицией власти, стала партия «Свобода». В политсиле отметили, что они пришли «проконтролировать выполнение решения государственного руководства по недопущению осуществления голосования в российский парламент на территории Украины». Позже в «Свободе» заявили, что у посольства России в Киеве силовики незаконно задержали депутата-«свободовца» Киевского городского совета Владимира Назаренко. Это произошло после попытки активистов снести забор возле дипломатического представительства России.
В Национальной полиции в воскресенье сообщили, что по итогам дежурства на территории дипучреждений России в Украине (Киеве, Львове, Одессе и Харькове) правоохранители составили восемь админпротоколов о правонарушениях и открыли два уголовных производства. В частности, в Киеве в течение дня в управление полиции доставили трех человек.
Горячая тема: Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter