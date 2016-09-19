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Коррупционеры могут расслабиться – НАБУ дает зеленый свет

Коррупционеры могут расслабиться – НАБУ дает зеленый свет
Политический обозреватель Павел Нусс считает, что директор НАБУ Артем Сытник создал «прецедент Лещенко»: в НАБУ действует принцип корпоративной лояльности. После решения Национального антикоррупционного Бюро по делу квартиры нардепа Лещенко, ряд ТОП - коррупционеров страны, дела которых находятся в процессе расследования в генеральной прокуратуре и других силовых структурах, обязательно воспользуются опытом Лещенко, и ускользнут от ответственности перед Законом, передает слова Нусса replyua.net.

«Теперь каждый нарушитель, который затруднялся с объяснением происхождения крупных не задекларированных средств, получает возможность воспользоваться прецедентом, который создал директор НАБУ. Жаль, но я вынужден констатировать факт действия принципа корпоративной лояльности в структуре НАБУ, и именно по этой причине Сергею Лещенко позволено и далее обманывать общество», – написал Павел Нусс в соцсети Facebook.

А главное, что «прецедент Лещенко» закладывает бомбу замедленного действия под систему э-декларирования, ведь теперь любой взяточник может пояснить наличие крупных сумм и дорогого имущества как «позика» у друга или коллеги, резюмировал експерт.

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