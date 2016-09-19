Я голосувала, щоб в Думу прийшли противники анексії Криму, – росіянка

Як передає replyua.net, громадянка Росії, яка зараз живе в Києві, одна з координаторів проекту «EmigRussia» Юлія Архипова розповіла про те, як ходила голосувати в посольство Росії в столиці України. «Я згодна з тим, що Крим був незаконно анексований, розумію, що на Донбасі перебувають російські війська, але голосування на цих виборах було можливістю вплинути на ситуацію», - вважає Архипова.
«Оскільки ми підозрювали, що провокації будуть, ми прийшли о 8 ранку. В такий час в неділю всі, напевно, сплять. Ми пройшли абсолютно без ексцесів. Серед нас був один спостерігач. Його не пустили на дільницю до опечатування скриньок. За ідеєю, його повинні були пустити до 8 години ранку. У якийсь момент його погодилися пустити. На ділянку в посольстві було заборонено проносити фото- і відеоапаратуру, телефон. Був варіант залишити людину без зв'язку всередині посольства. Ні вона сама, ні ми на це не пішли», – розповіла Юлія Архипова.
За її словами, у кожного є політичні цілі. Кожен має право їх переслідувати. Але при цьому є права людини і громадянина, право росіян, які живуть в Україні, вирішувати, чи йдуть вони на ці вибори чи бойкотують, якщо голосують, то за кого. Спочатку я хотіла йти спостерігачем, але в ході дискусій в Facebook навколо цього питання я зрозуміла, що піду не тільки спостерігачем, а й виборцем, наголосила росіянка.
«Я повністю згодна з тим, що Крим був незаконно анексований, з тим, що російська політика надмірно агресивна по відношенню до України, я розумію, що на Донбасі перебувають російські війська, але голосування на цих виборах було можливістю вплинути, зробити так, щоб в парламент прийшли депутати від партій, які висловлюються проти анексії Криму», – вважає Архипова.
Що стосується тих акцій, які проводили українські націоналісти під російськими дипломатичними установами, то викликає великі сумніви заявлена і реальна мотивація цих людей. Кремлю найвигідніше зробити красиву картинку про те, що російських виборців б'ють, у посольства відбуваються заворушення. Навіщо били тих, хто йшов голосувати? Для мене саме обурливе те, що люди, які називають себе українськими націоналістами, били чоловіків-українців, які прийшли підтримати своїх дружин-росіянок, які йшли голосувати, резюмувала Юлія.
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