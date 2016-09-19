Верняев рассказал об обмане киевских властей

Олег Верняев, завоевавший на Олимпийских играх сразу две медали – серебряную и золотую, пожаловался на то, что никак не может переехать в новую квартиру, которую ему подарили власти Киева. Как передает replyua.net, об этом олимпийский чемпион написал на своей странице в Инстаграме.
По словам гимнаста, сдачу дома в эксплуатацию снова перенесли, на весну следующего года. Он рассказал, что еще полгода года назад ему, Жану и Игорю обещали квартиры, и столичный мэр даже выдал сертификаты, но на самом деле они оказались обычными дипломами. Спустя некоторое время, пишет Верняев, их заверили, что дом уже вот-вот сдается, а вчера сообщили, что сдача в эксплуатацию будет не раньше второй декады 2017 года.
Гимнаст подчеркнул, что теперь начинает чувствовать себя человеком, на котором кто-то просто очень хотел пропиариться. Серебряная медаль Жана, а также две его медали Олимпиады, считает гимнаст, оказывается, недостойны для того, чтобы просто взять и дать готовое жилье. Когда обращаешься с вопросами, пишет Олег, говорят, что все не по закону. Сертификат Верняеву вручал Кличко.
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