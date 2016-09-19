Медальный зачет Паралимпиады – украинцы удержали 3 место!

Несколько часов назад завершилась церемония закрытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которые стали для Украины самыми успешными за всю историю.
Как передает replyua.net, в последний соревновательный день украинские олимпийцы смогли удержать третью позицию в общем зачете и не уступили ее сборной США, которая отстала от Украины всего на несколько медалей. На этой Паралимпиаде украинские спортсмены поставили рекорд по количеству завоеванных медалей и превзошли показатели Паралимпиадды, которая проходила четыре года назад в Лондоне, где украинцы завоевали на 33 награды меньше. В копилке сборной Украины 117 наград – 39 бронзовых, 37 серебряных и 41 золотая. Сборная США смогла завоевать 115 наград, всего на две меньше, однако и по количеству «золота» она также уступила Украине.
На втором месте уверенно завершили Паралимпийские игры спортсмены из Великобритании, которые завоевали 147 медалей – 44 бронзовых, 39 серебряных и 64 золотых награды. Триумфатором Паралимпиады в Рио стала сборная Китая, положившая в копилку 239 наград, из них 51 бронзовую, 81 серебряную и 107 золотых медалей.
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