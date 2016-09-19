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СпецтемаЧуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

Олешко: это так печально, но Надя снова всех на…ла

Олешко: это так печально, но Надя снова всех на…ла
На своей странице в Фейсбуке блогер Мирослав Олешко пишет о том, что ему очень «горько и обидно», ведь он так переживал за Надю. По информации replyua.net, Олешко сообщает, что за Савченко он переживал каждый день, просыпался, садился завтракать и думал только о том, как там Надя.

Вечером он жарил шашлыки и снова думал о Надежде, ведь он каждый день жрал, как свинья, а Надюша в это время голодала. А оказалась, отмечает блогер, что Надя снова нас всех нае.ала. Оказывается, что Савченко уже месяц, как не «в голодовке», а об этом сообщают только сейчас. Просто Савченко начала голодать и сразу об этом забыла, а также забыла рассказать, что выходит из голодовки. Нашелся добрый человек – ее помощница, которая накануне и поведала украинцам о самочувствии Надежды. Помощнице нужно сказать «спасибо», пишет Олешко, а то мы так и продолжали бы переживать за Надю.

Правда, нашлось интервью, которое Савченко дала в сентябре, и заявляла, что голодовка продолжается, а помощница говорит о прекращении голодовки 23 августа. Одни нестыковки. Но нужно поблагодарить и Петра Порошенко, ведь именно благодаря его встречи с матерями пленных Надя начала питаться. Он буквально спас ей жизнь.

Горячая тема: Чуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН
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