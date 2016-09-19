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На кордонах України знову черги

На кордонах України знову черги
Державна прикордонна служба України повідомляє, що станом на десяту вечора у чергах на кордоні з Польщею перебуває більше тисячі автівок, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Цензор.Нет».

Так, Західне регіональне управління ДПС поширило повідомлення, відповідно до якого в пункті пропуску «Ягодин авто» у черзі стоять триста п’ятдесят автомобілів, в «Шегинях» - сто сімдесят, в «Устилузі» та «Раві-Руській» - по сто п’ятдесят машин, а в «Угриніві» - сто. У дрібних пропускних пунктах («Краковець», «Грушів» та «Смільниця») чекає на проїзд по тридцять автомобілів. У Словаччину хочуть в’їхати тридцять автомобілів через пункт пропуску «Малий Березний», а в Угорщину – п’ятдесят п’ять автівок через «Лужанку». На пунктах пропуску до Румунії черг немає.

Нагадаємо, черги на кордоні з Польщею набули перманентного характеру після того, як поляками було зупинено дію угоди про малий прикордонний рух. Це сталось у зв’язку з проведенням у Варшаві саміту Північноатлантичного альянсу на початку літа цього року. З того часу громадяни України відчувають певні труднощі з перетином польського кордону, пов’язані з тривалим вирішенням формальностей, необхідних для в’їзду.

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