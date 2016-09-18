Гидрометцентр: в начале недели кратковременные дожди и снижение температуры

В ближайшие пару дней на большей территории Украины будет сохраняться преимущественно сухая погода, однако в Прикарпатье и в Закарпатье, а также в южных регионах синоптики прогнозируют кратковременные осадки.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в этих регионах не исключены грозы с порывистым ветром, в остальных областях сохранится сухая, но прохладная погода. Ночная температура будет около 10-12 градусов, в дневные часы столбик термометра не поднимется выше отметки в 22 градуса, в отдельных регионах будет не выше 17 градусов тепла. Только на Западе Украины задерживается теплый, но влажный циклон, и там в понедельник днем воздух прогреется до 17-22 градусов.
На остальной территории температура продолжит снижаться, завтра в дневные часы от 13 до 18 градусов. В ночные часы в отдельных районах столбик термометра опустится до 4 градусов тепла. В понедельник, 19 сентября, в столице синоптики не прогнозируют осадков, в ночные часы будет холодно, около 8 градусов тепла, днем ожидается температура от 15 до 17 градусов.
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