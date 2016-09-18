Секретарь Савченко заявила о выходе из голодовки

Надежда Савченко вышла из голодовки сразу после того, как украинский глава Петр Порошенко встретился с матерями пленных, которых удерживают боевики Донбасса. Как информирует replyua.net, со ссылкой на Апостроф, сегодня об этом рассказала Татьяна Проторченко, пресс-секретарь Надежды Савченко.
По ее словам, нардеп прекратила голодовку еще 23 августа, сразу после встречи Порошенко с матерями военных, которых удерживают в плену на Донбассе. Проторченко подчеркнула, что сама Савченко неоднократно делала заявления о том, что готова голодать до тех пор, пока не увидит первых результатов. Как только украинский президент организовал встречу, депутат завершила голодовку и только после этого приняла приглашение на званый ужин, который проходил в Соединенных Штатах и был посвящен годовщине независимости Украины.
Напомним, что об очередной голодовке Савченко говорила 2 августа. По ее словам, она не намерена была прекращать голодовку, пока с мертвой точки не сдвинется ситуация с пленными в России и на оккупированных территориях Донбасса. Впрочем, многие эксперты уверяют – голодовку Савченко даже не начинала, поскольку за последнее время прибавила в весе.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter