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Секретарь Савченко заявила о выходе из голодовки

Секретарь Савченко заявила о выходе из голодовки
Надежда Савченко вышла из голодовки сразу после того, как украинский глава Петр Порошенко встретился с матерями пленных, которых удерживают боевики Донбасса. Как информирует replyua.net, со ссылкой на Апостроф, сегодня об этом рассказала Татьяна Проторченко, пресс-секретарь Надежды Савченко.

По ее словам, нардеп прекратила голодовку еще 23 августа, сразу после встречи Порошенко с матерями военных, которых удерживают в плену на Донбассе. Проторченко подчеркнула, что сама Савченко неоднократно делала заявления о том, что готова голодать до тех пор, пока не увидит первых результатов. Как только украинский президент организовал встречу, депутат завершила голодовку и только после этого приняла приглашение на званый ужин, который проходил в Соединенных Штатах и был посвящен годовщине независимости Украины.

Напомним, что об очередной голодовке Савченко говорила 2 августа. По ее словам, она не намерена была прекращать голодовку, пока с мертвой точки не сдвинется ситуация с пленными в России и на оккупированных территориях Донбасса. Впрочем, многие эксперты уверяют – голодовку Савченко даже не начинала, поскольку за последнее время прибавила в весе.

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