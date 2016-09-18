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Россия поставляет боевикам еду из запасов 1960 года

Россия поставляет боевикам еду из запасов 1960 года
Российские оккупанты кормят боевиков Донбасса просроченными продуктами, а также поставляют боеприпасы с истекшим сроком годности. Как сообщает replyua.net, такая информация появилась на странице ГУР Минобороны Украины в Фейсбуке.

В сообщении говорится о том, что недавно на продовольственную базу в Донецке привезли замороженную рыбу, которая была заложена на хранение в государственный резерв России в далеком 1960 году. Нужно отметить, что ранее на Донбасс уже поставляли просроченную тушенку, также из государственных запасов, и летом ею отравились боевики в Макеевке. Кроме того, оккупанты завозят на Донбасс боеприпасы с истекшим сроком годности. В разведке подчеркнули, что такие продукты и боеприпасы РФ вынуждена поставлять из-за серьезных экономических проблем.

Уменьшение финансирования агрессор умело компенсирует поставками еды и боеприпасов, которые десятилетиями лежали на складах длительного хранения, но, «к счастью», просроченные продукты нашли своего потребителя. И консервы, и рыба, и боеприпасы не соответствуют никаким стандартам качества, добавляют в разведке.

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