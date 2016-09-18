Пентагон собирается передать Украине оборонительное вооружение

С Россией можно разговаривать только на языке силы, и Украина должна получить оборонительное вооружение. Как сообщает replyua.net, об этом заявил Леон Панетт во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, прошедшей в Киеве. В пресс-службе форума процитировали слова бывшего главы Центрального разведывательного управления США.
По его словам, нужно укреплять не только украинскую экономику, но и войска, и сейчас НАТО и США делают немало, предоставляя различную помощь, но этого недостаточно для того, чтобы Россия поняла, что ей придется расплачиваться за то, если она продолжит предпринимать различные военные действия. Панетт подчеркнул, что разговор с РФ должен проходить только с сильной позиции, поскольку, когда смотришь в глаза российскому президенту, видишь только КГБ, и прошлое влияет на мотивации Путина.
По мнению бывшего главы Пентагона, со слабой позиции не получится справиться с человеком, ведущим себя, как разбойник, и со структурами РФ нужно сотрудничать только с позиции силы. Панетт отметил, что хорошие переговорные позиции основываются на сильной дипломатике, мощной армии и объединенных международных усилиях.
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