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Бронетанковый завод в Житомире нашел замену двигателям, произведенным в России

Бронетанковый завод в Житомире нашел замену двигателям, произведенным в России
Дмитрий Тымчук, руководитель группы Информационное сопротивление, написал на своей странице в Фейсбуке о том, что теперь Житомирскому бронетанковому заводу больше не понадобятся российские двигатели.

Как сообщает replyua.net, по словам Тымчука, вместо российского двигателя УТД-20 специалисты предприятия смогли адаптировать к своей технике двигатели производства Германии. Эти двигатели будут использоваться на БМП-2 и на БМП-1. Тымчук отмечает, что такие двигатели в Украине не выпускают, и проблема на заводе возникла давно, но теперь ее удалось полностью ликвидировать. Более того, с помощью немецких двигателей удалось увеличить ресурсы до одного миллиона километров вместо 15 тысяч километров, которые работал российский двигатель.

Также двигатель производства Германии мощнее на 83 лошадиных силы, намного легче и экономичнее, работает практически без шума, а это очень важно для такой боевой техники, как БМП, пишет военный эксперт на своей странице. Также он добавил, что немецкие двигатели обходятся предприятию по цене в 30 тысяч долларов, в то время, как российские движки предприятие покупало по 32 тысячи долларов.

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