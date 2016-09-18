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Россиянин похвалился получением украинского гражданства – пользователи ликуют

Россиянин похвалился получением украинского гражданства – пользователи ликуют
Николай Малуха, в недавнем прошлом известный российский блогер, получил гражданство Украины, о чем поспешил сообщить на своей странице в Фейсбуке.

Как передает replyua.net, Малуха пишет о том, что всей истории, начавшей еще шесть лет назад, пришел конец, и теперь у него есть украинский паспорт, который он, впрочем, из рук президента не получал, но все равно счастлив. Блогер отмечает, что с получением украинского паспорта, у него появились некоторые преимущества. К примеру, теперь он может создать собственную партию, а также вступить в одну из политических партий Украины, взять кредит, чтобы купить автомобиль, стать министром или, например, главой Херсонской областной администрации. По словам Малухи, он прощается с Россией и хочет отказаться от российского гражданства, чтобы спокойно жить.

Подписчики блогера поздравили его с долгожданным получением гражданства, отметив, что одним украинцем стало больше, и теперь он может принимать участие в выборах. Также пользователи отметили, что Малуха должен получить письмо от президента Петра Порошенко – в таких случаях глава государства обычно поздравляет граждан.

Россиянин похвалился получением украинского гражданства – пользователи ликуют
Россиянин похвалился получением украинского гражданства – пользователи ликуют

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