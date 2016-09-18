валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Пономарь: три очень важных события

Пономарь: три очень важных события
На календаре воскресенье, однако, несмотря на выходной, сегодня очень важные события, которые нельзя пропустить. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, сегодня пройдут выборы в России, и стало известно, что Соединенные Штаты не признают легитимность этих выборов, о чем накануне заявил Джон Кирби, спикер Госдепа США.

Такие заявления свидетельствуют о том, что новая Госдума будет «нечистой», и степень нелегитимности потом будет определяться мировым сообществом в зависимости от дальнейшего поведения России по отношению к Украине, Сирии и другим странам. Еще одна важная новость, пишет Пономарь, - перемирие в Сирии закончилось, не начавшись. Самолеты коалиции во главе с США нанесли удар, позже сообщалось о 80-ти погибших военных асадовской армии, и из-за этого РФ сорвала заседание Совбеза ООН.

Последняя важная новость – в Братиславе завершился неофициальный саммит ЕС, и уже ближе к весне лидеры Евросоюза представят новую стратегию по обновлению ЕС. В новом качестве Евросоюз станет еще более привлекательным и сильным, и для Украины это станет целью для вступления.

Горячая тема: Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
17 сен 2016
15323

Винничук: Путина дожали санкции

В ближайшее время Россия должна закончить военные действия на Донбассе из-за того, что Путина дожали западные санкции. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу заявил Юрий Винничук. По


Свежие новости

Пономарь: три очень важных события

Ученые: деревья наделены интеллектом и общаются между собой

Еще одна страна отказалась признавать выборы в России

Взрыв на Манхэттене – десятки пострадавших

Цены в Крыму сентябрь 2016

Українська сторона обурена поведінкою РФ

Окупантам примарились 4,5 мільйонів курортників

США заявили, що розбомбили Асада «випадково»

Словацкий премьер: Украина в большей степени, чем РФ не выполняет Минские соглашения

Портніков розповів чого Росії варто повчитись в України

"Телефонный террорист" поднял на уши все спецслужбы Парижа

Український дипломат розповіла як Росія тікає від України в міжнародних судах

Севастополец: портреты Путина отгоняют злых духов (ВИДЕО)

В Феодосии выселят на улицу 300 семей

В школе впервые будут изучать историю Кубанских казаков, – представитель МОН

Боевики Колумбии: от терроризма к политике

Слава Рабинович: Путін знову ввів санкції проти російського народу

Реалізація реформ – єдиний метод боротьби з Путіним, – політолог

Геращенко заявила об освобождении Владимира Жемчугова и Юрия Супруна

По всей Европе прокатились демонстрации против нового экономического соглашения ЕС и США

 Новости за день