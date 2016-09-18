Пономарь: три очень важных события

На календаре воскресенье, однако, несмотря на выходной, сегодня очень важные события, которые нельзя пропустить. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, сегодня пройдут выборы в России, и стало известно, что Соединенные Штаты не признают легитимность этих выборов, о чем накануне заявил Джон Кирби, спикер Госдепа США.
Такие заявления свидетельствуют о том, что новая Госдума будет «нечистой», и степень нелегитимности потом будет определяться мировым сообществом в зависимости от дальнейшего поведения России по отношению к Украине, Сирии и другим странам. Еще одна важная новость, пишет Пономарь, - перемирие в Сирии закончилось, не начавшись. Самолеты коалиции во главе с США нанесли удар, позже сообщалось о 80-ти погибших военных асадовской армии, и из-за этого РФ сорвала заседание Совбеза ООН.
Последняя важная новость – в Братиславе завершился неофициальный саммит ЕС, и уже ближе к весне лидеры Евросоюза представят новую стратегию по обновлению ЕС. В новом качестве Евросоюз станет еще более привлекательным и сильным, и для Украины это станет целью для вступления.
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