Геращенко заявила об освобождении Владимира Жемчугова и Юрия Супруна

Ирина Геращенко на своей странице в facebook сообщила о том, что удалось освободить из плена террористов Донбасса двух граждан Украины - Владимира Жемчугова и Юрия Супруна.
Отношение к ним можно называть нечеловеческим – Владимира Жемчугова продержали в тюрьме более года, несмотря на то, что он слепой, а также лишен обеих рук. Геращенко заявила, что обоих освобожденных ждет лечение в одной из столичных больниц. Кроме того, Жемчугов пройдет протезирование. Освобожденных из плена украинцев доставили в Киев на самолете, их встретили родственники, а по телефону с ними поговорил Президент Украины.
Член трехсторонней группы по вопросу освобождения пленных заявила, что Жемчугов, как и его супруга – очень мужественные люди, потому что то, через что они прошли, уму не постижимо. Геращенко пишет: «Владимира держали в камере и тащили «на суд», угрожая тюремным сроком в тридцать лет. Орки содержали его в условиях, хуже которых представить что-то сложно».
Юрий Сурпун был захвачен в плен террористами весной текущего года, несмотря на то, что он является официальным представителем Организации Объединенных Наций. Геращенко заявила: «Его также пытались осудить к тюремному заключению якобы за шпионаж, демонстративно и грубо пренебрегая специальным дипломатическим иммунитетом. В итоге, орки доиграли свой цирк до конца – Супруна вчера осудили к восемнадцати годам. А все ради того, чтобы не просто вернуть его украинским властям, а устроить «помилование».
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