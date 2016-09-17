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Кримські татари брали участь у всіх гарячих битвах війни, – учасник АТО

Кримські татари брали участь у всіх гарячих битвах війни, – учасник АТО
Демобілізовані кримські татари опинилися в скрутній ситуації, не маючи можливості після служби повернутися до Криму, а на території материкової України для них житла немає. Як передає replyua.net, про це розповів учасник АТО, кримський татарин Ільяс Алімов, який створив громадську організацію «Ярдим», що на українській означає «Допомога» – для допомоги демобілізованим кримськими татарам, у яких гостро стоїть проблема з житлом.

За словами Ільяса Алімова, найголовніше, що після демобілізації кримські татари не можуть вивезти з Криму свої сім'ї, адже розмістити їх в Україні ніде, а залишатися там вони довго не можуть, тому що постійно відчувають на собі тиск ФСБ. Загальна статистика про те, скільки таких людей – достеменно невідома нікому, адже це прихована інформація. Кримські татари вступають в основному в добровольчі батальйони і підрозділи. Список же тих, хто служить в ЗСУ або вже демобілізувалися у нас є, там налічується більше 300 чоловік.

«Тим військовим, які жили на материковій частині України, після служби є куди повертатися, а кримським татарам дорога до Криму закрита, так як всі списки тих, хто служить в ЗСУ у ФСБ на руках. Для них перетнути кордон означає отримати термін від 10 років до довічного тюремного ув'язнення», –розповів Ільяс Алімов.

За його словами, зусилля багатьох громадських організацій, які займаються кримськими татарами, спрямовані на гуманітарні питання, а організацій, які конкретно займаються кримськими татарами-учасниками АТО, поки не існує. «Наша організація з'явилася два місяці тому, ми вже розробили бізнес-інкубатор, на який потрібні кошти. На даний момент відгукнувся тільки Мустафа Джемілєв, він домігся того, щоб нам виділили гектар землі в Гостомелі. Тобто для 20-ти учасників бойових дій ділянка землі вже є, і зараз йде переоформлення документів», – розповів Алімов.

Кримські татари, які вже відслужили, зараз розкидані по всій Україні, і зібрати їх комплексно дуже складно. «В рамках нашого бізнес-інкубатора було виділено одним бізнесменом, теж кримським татарином, 40 соток землі в Погребах під Києвом, де ми плануємо розмістити теплиці і займатися сільським господарством. І двоє наших хлопців, учасників АТО, вже там проживають, побудували коптильню, де коптять рибу, а потім продають на ринку», – зазначив Алімов.

Дещо краще становище у тих кримських татар, які служили у «Кримськотатарському батальйоні», ним займається волонтер Ленур Іслямов, він ними опікується. Ми їздили до них, хлопці ні на що не скаржаться, вони забезпечені більше, ніж, ми, говорить Алімов.

Він висловив вдячність Іслямову за те, що він взяв хлопців під опіку. До речі, навіть люди, які не служили, а просто виїжджають з Криму, можуть звертатися, і будуть забезпечені житлом.

Громадський активіст наголошує – справа в тому, що є одна важлива проблема, з якою стикаються кримські татари на фронті, - це харчування. У зв'язку з тим, що вони сповідують іслам, їм не можна вживати в їжу свинину, а солдат годують тушонкою. Коли ми ще служили, ми замислювалися над тим, як вирішити цю проблему. Але після закінчення служби на фронті з'явилися мусульманські капелани, які взяли на озброєння це питання, і кожного мусульманина постачають харчуванням, яке дозволить їм не відхилиться від канонів своєї релігії.

Багато людей запитують – чи важко кримським татарам з українцями на фронті. Однозначно можна відповісти, що – ні. Кримські татари дуже богобоязливі, тому ставилися до всіх правил трепетно. У нас був цілий взвод мусульман, де було строго з алкоголем і з вживанням тих речовин, які могли затьмарити розум. Тому командування ставило нас в приклад для наслідування і завжди на нас могло покластися. Нас часто розкидали по різних позиціях, щоб інші військовослужбовці слідували за нами в дотриманні наших правил життя. Кримські татари служили в таких бригадах, як 93-я, 79-а, 55-а танкова, 54-а, і 17-а бригади - ті, які брали участь в боях за Дебальцеве, Іловайськ, Піски, Донецький аеропорт, тобто були практично у всіх гарячих точках.

Ільяс Алімов висловив вдячність Мустафі Джемілєву, який, за словами активіста, працює над державною програмою, за якою кримським татарам виділятимуть землю або житло, нехай навіть не в Києві, а, наприклад, в Херсонській області, де вони будуть займатися сільським господарством. Лобіюється закон про те, щоб кримські татари змогли б жити на території материкової України до моменту деокупації.

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