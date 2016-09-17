Борис Ложкин: Уже через 2-3 года Украина вернет себе место среди стран-лидеров

Как передает replyua.net, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии секретарь Национального инвестиционного совета Борис Ложкин рассказал, как добиться существенного, не 1-2% в год, а прорывного – в 6-9%, и продолжительного ,в течение десятилетий, роста украинской экономики.
По мнению Ложкина, нужен значительный приток иностранного капитала – на уровне 7-9 млрд долларов в год, что обеспечит доверие и интерес к Украине со стороны крупного инвестора. Должны быть четкие, понятные и неизменяемые правила игры. Необходимо создать для зарубежных инвесторов комфортную и устойчивую экосистему.
Борис Ложкин убежден, что нужно действовать в трех ключевых направлениях. Во-первых, провести в стране законодательные и другие действия государства, гарантирующие поддержку и защиту крупных инвестиций. Здесь можно смело использовать уже существующие успешные кейсы.
Во-вторых, государством должны быть подготовленные готовые инвестиционные проекты «под ключ», в которые можно было вкладывать большие деньги. Сейчас инвестор, желающий вложить в экономику Украины 5 млрд долларов и более, просто не найдет подходящего проекта, считает Ложкин.
В-третьих, изменение ментальности государственных служащих. Привлечение инвестиций должно стать для них одним из важнейших приоритетов в работе, высказал уверенность Ложкин.
«Если мы сможем в кратчайшие сроки сделать эти три шага, уже через 2-3 года Украина будет способна привлекать необходимые для мощного роста экономики объемы инвестиций и вернет себе место среди стран-лидеров. В 1991 году, перед распадом Союза, экономика СССР составляла 80% экономики США. Экономика Украины – 15-20% советской. Это значит, что на тот момент мы могли бы войти в G20. Пора возвращать утраченные позиции», – резюмировал Борис Ложкин.
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