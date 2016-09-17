валюта
СпецтемаЗахарова: Украина претендует на часть территории РФ

Борис Ложкин: Уже через 2-3 года Украина вернет себе место среди стран-лидеров

Борис Ложкин: Уже через 2-3 года Украина вернет себе место среди стран-лидеров
Как передает replyua.net, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии секретарь Национального инвестиционного совета Борис Ложкин рассказал, как добиться существенного, не 1-2% в год, а прорывного – в 6-9%, и продолжительного ,в течение десятилетий, роста украинской экономики.

По мнению Ложкина, нужен значительный приток иностранного капитала – на уровне 7-9 млрд долларов в год, что обеспечит доверие и интерес к Украине со стороны крупного инвестора. Должны быть четкие, понятные и неизменяемые правила игры. Необходимо создать для зарубежных инвесторов комфортную и устойчивую экосистему.

Борис Ложкин убежден, что нужно действовать в трех ключевых направлениях. Во-первых, провести в стране законодательные и другие действия государства, гарантирующие поддержку и защиту крупных инвестиций. Здесь можно смело использовать уже существующие успешные кейсы.

Во-вторых, государством должны быть подготовленные готовые инвестиционные проекты «под ключ», в которые можно было вкладывать большие деньги. Сейчас инвестор, желающий вложить в экономику Украины 5 млрд долларов и более, просто не найдет подходящего проекта, считает Ложкин.

В-третьих, изменение ментальности государственных служащих. Привлечение инвестиций должно стать для них одним из важнейших приоритетов в работе, высказал уверенность Ложкин.

«Если мы сможем в кратчайшие сроки сделать эти три шага, уже через 2-3 года Украина будет способна привлекать необходимые для мощного роста экономики объемы инвестиций и вернет себе место среди стран-лидеров. В 1991 году, перед распадом Союза, экономика СССР составляла 80% экономики США. Экономика Украины – 15-20% советской. Это значит, что на тот момент мы могли бы войти в G20. Пора возвращать утраченные позиции», – резюмировал Борис Ложкин.

Горячая тема: Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
16 сен 2016
29884

Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Колишній член окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук у своєму блозі зробив прогнози щодо перспектив розвитку Кримського півострова за умов відсутності води з Північно-кримського каналу, - про це

17 сен 2016
8474

Винничук: Путина дожали санкции

В ближайшее время Россия должна закончить военные действия на Донбассе из-за того, что Путина дожали западные санкции. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу заявил Юрий Винничук. По


Свежие новости

Нусс: Россия держит весь цивилизованный мир в дураках

Павло Нусс: Своїми останніми заявами Путін і Лавров виставили весь світ дурнями

США ведуть успішний наступ на бойовиків

Ле Пен будет баллотироваться на пост президента Франции

Борис Ложкин: Уже через 2-3 года Украина вернет себе место среди стран-лидеров

Глубоководный горизонт

Нусс: Приклад Луценка, який вказав на своє місце Лещенку, має взяти на озброєння вся медіаспільнота

Донецьк увійшов в 20-ку міст світу з найвищою терористичною загрозою

Нужна «карманная» оппозиция – тогда вам к Путину – журналист

Що найголовніше у роботі Луценка?

Луценко прозвітував про роботу ГПУ

Російським дипломатам не сподобався "український феєрверк"

Порошенко хоче, щоб Умерова лікували у Німеччині

Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було

Украинские паралимпийцы устанавливают рекорд за рекордом

З полону терористів вдалося повернути двох українців - президент

Львов – культурная столица Украины

Во Львове вспышка тифа?

Лещенко повинен сам свідчити про свою корупцію - Луценко

Рабинович: в Кремле научились анализировать

 Новости за день