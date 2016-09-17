Що найголовніше у роботі Луценка?

Голова НПУ Юрій Луценко назвав найголовнішу вимогу своєї роботи – «не рахувати кількість арештованих та посаджених правопорушників». Про це сьогодні, 17-го вересня, він повідомив під час свого виступу на форму YES у Києві, інформує replyua.net.
«Рахувати кількість посаджених чи затриманих – це не найголовніша частина моєї роботи. Це непогано і правильно, але це мізерна частина того, що я маю виконувати», - зазначив генпрокурор. Після цього він узяв до рук пляшку з водою та пластиковий стакан з продірявленим дном. «Стакан – це бюджет України, а вода – це гроші. Наш стакан зараз порожній. Заробітна платня рядового вчителя приблизно $1800 на рік. Наш бюджет спустошила попередня влада. А поповнюватися він не хоче, оскільки дірки – монополія та корупція не дають грошам затримуватись у держбюджеті. Розумієте, народ хоче покращень, але стакан залишається порожнім. В цьому і є проблема», - наголосив Луценко.
«Діряве дно стакану – це всі корумповані чиновники, які вже встигли втекти з України, або які ще залишаються тут. В цьому стакані (бюджеті) пасуться розкрадачі грошей. Ті, хто привласнює собі державні землі також тут. Все, на чому сьогодні незаконно наживаються наші земляки, українці, спустошує цей бюджет», - підсумував генеральний прокурор.
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