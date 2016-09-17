Російським дипломатам не сподобався "український феєрверк"

Представники посольства Росії в Україні хочуть, щоб Міністерство закордонних справ України почало розслідувати причини та обставини вічної пригоди, яка сталася під стінами будівлі посольства 17-го вересня. Про це представники російської дипломатії повідомили українському агентству «Інтерфакс», передає replyua.net.
«У зв’язку з тим, що минулої ночі стався напад на будівлю дипломатичної установи РФ у Києві, посольство Росії направило нотку протесту до МЗС України, вимагаючи розслідувати скандальну подію та забезпечити безпеку російській дипломатичній місії», - зазначається у повідомленні. Як зазначалося раніше, в ніч на 17-те вересня 2016 року невідомі люди в масках зібралися біля посольства РФ у Києві та почали щось готувати. Через декілька хвилин пролунали перші шумні вистріли – це був звук феєрверків, які летіли в напрямку дипустанови. В результаті цього «обстрілу» серед учасників пікету, представників мас-медіа, які зібралися відзняти події, та інших людей ніхто не постраждав. Як зазначили у ГУ Нацполіції Києва, будівля отримала лише незначні пошкодження. Варто зауважити, що вищезазначена будівля не використовується вже деякий час. Навіть якщо б вона була діючою, то о 1-й годині ночі в ній би адресатів, яким був присвячений меседж, не було б. Наразі поліція займається розслідуванням даного інциденту. Поки що затриманих та підозрюваних немає.
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