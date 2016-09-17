Порошенко хоче, щоб Умерова лікували у Німеччині

Президент України Петро Порошенко попросив у канцлера Німеччини Ангели Меркель дати змогу заміснику глави Меджлісу кримськотатарського народі Ільмі Умерову пройти курс лікування в Німеччині. Про це сьогодні, 17-го вересня, він попросив у Меркель під час телефонної розмови, повідомляє прес-центр президента, передає replyua.net.
«Президент попросив у німецького канцлера Ангели Меркель дати можливість заступнику глави Меджлісу кримських татар Ільмі Умерову пройти необхідний курс лікування у будь-якій медичній установі Німеччини», - зазначається у інформаційному листі.
В той самий час Порошенко та Меркель обговорили питання забезпечення безпеки на окупованій частині Донбасу. Український лідер зауважив, що немає ніякого компромісного рішення крім того, що потрібно повністю припинити вести вогонь проросійський найманцям. Також вони виділили достатню кількість часу для обговорення проблеми з заручниками щодо їхнього звільнення. Співрозмовники в черговий раз домовилися тримати один одного в курсі останніх новин та прикладати максимум зусиль для звільнення українських громадян з полону терористів. Нагадуємо, що сьогодні додому з полону повернулися Юрій Супрун та Володимир Жемчугов.
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