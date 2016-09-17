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З полону терористів вдалося повернути двох українців - президент

З полону терористів вдалося повернути двох українців - президент
Сьогодні, 17-го вересня з заручників вдалося звільнити двох українців: Жемчугова Володимира та Супруна Юрія. Про це сьогодні розповів президент України Петро Порошенко, повідомляє replyua.net.

«Два громадянина України сьогодні повернулися додому з полону терористів. Це Юрій Супрун та Володимир Жемчугов. Їм буде надано необхідну медичну допомогу, адже їхній стан наразі незадовільний», - сказав він. Після цього він наголосив, що Україна продовжує прикладати максимум зусиль для звільнення усіх полонених.

Як зазначалося раніше, інформаційне джерело близьке до переговорів щодо звільнення полонених повідомило про те, що вдалося домовитися з бойовика про обмін важкопораненого Жемчугова Володимира та працівника Служби безпеки України Юрія Супруна на кількох проросійсько-налаштованих осіб. Перед цим про майбутнє звільнення полоненого Жемчугова також повідомляв і Петро Порошенко. Громадянин 45-ти років Володимир Жевмугов потрапив до полону самопроголошеної терористичної організації «ЛНР» у листопаді минулого року. Йому висунули звинувачення у пошкодженні залізничної дороги в Лутугіно, яке неподалік Луганська. В результаті підриву на ворожій розтяжці чолові залишився без руки та повністю втратив зір.

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