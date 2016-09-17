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Во Львове вспышка тифа?

Во Львове вспышка тифа?
В одном из спальных районов Львова вчера на мусорной площадке очевидцы увидели огражденную лентой территорию и табличку с надписью «Осторожно, обнаружен тиф». Как передает replyua.net, это место сфотографировал пользователь Иван Савицкий, который потом разместил снимок на своей странице в Фейсбуке. По словам Савицкого, табличку он увидел в пятницу, на одной из мусорных площадок Левандовки.

Более того, пользователь сообщил о том, что мусора на свалке не было, и, похоже, его очень быстро вывезли, и это значит, что проблема существует. Также в спальном районе ходят слухи, что якобы там сегодня должны брать глубинные анализы почвы. В комментариях другие пользователи отметили, что ночью в этом районе работали различные машины, также присутствовали люди в специальных костюмах для защиты от химикатов.

Пользователи уверены, что в Левандовке проводили дезинсекцию и дератизацию. СЭС Львова на запросы пока не отвечает и узнать, что на самом деле происходит в одном из спальных районов города, пока не удается. На телефон горячей линии поступают вопросы от местных жителей, но и диспетчеры не могут предоставить никакой информации.

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