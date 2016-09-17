Кучма: антироссийские санкции выдают по чайной ложке

Антироссийские санкции западные страны должны вводить минимум на один год, а не выдавать в час по чайной ложке. Как сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом заявил Леонид Кучма. Во время посещения ежегодной встречи YES бывший президент Украины отметил, что Запад неправильно вводит санкции против России – он делает это по чайной ложке, хотя ограничения нужно вводить на один год.
По словам Кучмы, он слышал о том, что предлагают европейские дипломаты – вводить санкции сроком на двенадцать месяцев, и он полностью согласен с таким предложением. Если Россия выполнит свои обязательства, через шесть месяцев реально будет снять торговые ограничения, отмечает Кучма. Кроме того, бывший президент считает, что Европа практически забыла про Украину. Он поинтересовался, давно ли кто-то читал европейскую прессу, поскольку там нет никакой информации об Украине.
По мнению Кучмы, складывается впечатление, будто в Украине вообще ничего не происходит, поскольку в европейском информационном пространстве Украина больше не присутствует. Об этом Кучма заявил журналистам в кулуарах встречи Ялтинской Европейской стратегии.
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