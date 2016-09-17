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Синоптики прогнозируют снижение температуры и холодные осенние дожди

Синоптики прогнозируют снижение температуры и холодные осенние дожди
Сегодня дожди придут в западные регионы Украины, на остальной территории пока будет сухо, но завтра погода начнет меняться. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня также начнется медленное понижение температуры – в некоторых областях в дневные часы воздух прогреется до 28 градусов, однако на остальной территории начнется похолодание, местами будет не выше 16 градусов.

Самая теплая погода сегодня сохранится только в Одесской области, где столбик термометра поднимется до отметки в 28 градусов. Холоднее всего будет в Сумах, не выше 18 градусов, однако такая же температура будет завтра уже в нескольких областях Украины. Из-за дождей похолодает в западных регионах, но в субботу здесь еще тепло, местами до 27 градусов.

На севере Украины сегодня и завтра холодно, от 15 до 18 градусов, также прохладная погода ожидается на востоке – не выше 21 градуса. На юге в субботу до 28 градусов, завтра температура опустится на 2-4 градуса. Сегодня в Киеве пока без осадков, в дневные часы до 20 градусов, в воскресенье синоптики прогнозируют не выше 18 градусов.

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