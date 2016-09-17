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У проекті держбюджету на 2017 рік закладено $1.5 млрд. спецконфіскацій

У проекті держбюджету на 2017 рік закладено $1.5 млрд. спецконфіскацій
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що до проекту державного бюджету на наступний рік були внесені кошти зі спеціальної конфіскації 1 мільярда 500 мільйонів доларів США колишніх чиновників при Януковичу. Про це він заявив під час розмови з кореспондентами, відповідаючи на запитання представників «Інтерфаксу», сьогодні, 17-го вересня, на форумі YES у Києві, передає replyua.net.

«Так, у 2017 році ми плануємо повернути гроші, які були викрадені з державного бюджету України попередньою владою. Зараз вони знаходяться під арештом. Наша мета – повернути їх у наступному році на включити до державного бюджету. Надіюсь, що так і буде», - відповів Гройсман.

В той самий час він підкреслив, що у цих грошей лише два напрямки: вони будуть виведені, або їх повернуть до держбюджету України, звідки вони і були взяті. Як зазначалося раніше, у четвер, 15-го вересня, Кабінет міністрів направив законопроект щодо державного бюджету на 2017 рік до Верховної Ради України. В сою чергу парламент має розглянути та вирішити це питання до кінця поточного місяця. Як відомо, екс-президент Віктор Янукович та його оточення за ввесь час свого перебування при владі України незаконно вивели з держбюджету понад 1.5 мільярди доларів.

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