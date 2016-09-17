Рейтинговое агентство понижает до вероятного дефолта эмитент Киева

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента украинской столицы в национальной и иностранной валютах теперь понижен до отметки СС с отметки ССС. Как передает replyua.net, такие данные приводит известное рейтинговое агентство Fitch, которое понизило рейтинг до пункта «вероятен дефолт».
На сайте рейтингового агентства появилась информация о том, что рейтинг Киева был понижен из-за того, что столичные власти решили задержать еще на 360 дней погашение внутренних облигаций, хотя сроки погашения были установлены до конца декабря текущего года. Более того, рейтинг Киева агентство также понизило в категории кредитных рисков. Теперь у Киева рейтинг ВВ+ вместо ВВВ – из-за негативного прогноза по возможности кредитных рисков после негативных изменений в экономике, которые не исключены в самом ближайшем будущем.
Напомним, что некоторое время назад еще одно рейтинговое агентство снизило рейтинг украинской столицы. S&P снизило долгосрочный рейтинг столицы Украины до СС (высокая вероятность дефолта) с рейтинга в ССС+.
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