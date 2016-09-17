Портников: мирно не разойтись, мирно не объединиться

Раньше была мечта разойтись мирно, и об этом говорил Леонид Кравчук, потом хотели мирно объединиться, и об этом мечтал Ельцин в 1991 году, одна не вышло не объединиться, не разойтись. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Виталий Портников.
По его словам, мира между странами не получилось, и теперь между двумя уже бывшими дружественными соседями – руины, кровь и пропаганда ненависти. По словам Портникова, 25 лет назад кровавя траншея пролегла между Азербайджаном и Арменией, теперь то же самое происходит между Украиной и Россией, между Грузией и Россией. Проект «Мирно разойтись» не был реализован, о чем свидетельствует прошедший саммит СНГ в Бишкеке, пишет журналист. По его словам, из Украины в Бишкек приехал только один посол, все остальные лидеры были на месте, за исключением покойного Каримова.
Между Путиным и украинским послом произошла полемика, подтверждающая то, что Украины в СНГ больше нет. Полемика случилась после того, как наш посол заявил, что из-за агрессии в Украине Россия не может в следующем году председательствовать в СНГ, на что Путин заявил, что «референдум в Крыму был честным».
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