ДП "Антонов" анонсував новий АН-178

Вчора, 16-го вересня, Музей авіації у Києві представив новий військово-транспортний літак «Антонова» АН-178. Як інформує replyua.net, даний повітряний транспортер має прийти на заміну застарілим літакам АН-12, АН-26 та АН-32.
Як говорить голова авіаційного концерну «Антонов» Казуров Віктор, новітній АН-178 – це багатофункціональний літак, який може використовуватися для будь-яких вантажів та військової техніки, також можна застосовувати і у десантних цілях. Також він може виконувати функції дозаправника.
За наступні 10-12 років концерн «Антонов» планує виготовити та продати понад 800 одиниць літаків АН-178. В середньому ціна на один такий літак на сьогоднішній день складає 40 мільйонів доларів США. Наразі до держпідприємства надійшли 10 замовлень на виготовлення 178-го від Азербайджану, також 30 одиниць літаків хоче купити Саудівська Аравія. В той самий час мінімум три таких літаки має з’явитися на озброєнні військово-повітряних сил України. У зв’язку з цим на літаки будуть встановлювати спеціальне військове обладнання. Серед такого обладнання будуть і засоби боротьби проти радіозв’язку ворога. Новий літак АН-178 має покращені льотні характеристики, які роблять його максимально тихим, економічним та багатофункціональним.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter