Хто може залишитися без пенсій в Україні?

Міністерство фінансів під час проведення досліджень виявило, що серед осіб, які отримували субсидії, знаходиться близько 61 тисячі порушників. Як повідомляє replyua.net, близько половини з них вже отримали штрафи від Пенсійного фонду – невдовзі їм скоротять виплат пенсій або взагалі можуть скасувати на невизначений період.
«Пенсійний фонд станом на липень поточного року врахував понад 50 відсотків рекомендацій від Мінфіну. Проте в той самий час у міністерстві не можуть перевірити іншу частину порушників та провести аналогічну операцію», - зазначають у відомстві. Водночас джерело у Кабінеті міністрів повідомляє, що серед українських пенсіонерів були виявлені власники паспортів, які були оформлені на викрадених з території анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Східної України.
Також порушники використовували документи померлих людей та тих, хто змінив постійне місце проживання, та тепер знаходиться закордоном. Також було виявлено, що на фальшиві документи пенсії та субсидії оформлювались на протязі одного дня. Найактивніші масові афери були здійснені влітку 2013 року. В чому причина такого масштабного правопорушення і як це було допущено з’ясовують правоохоронці.
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