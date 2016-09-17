валюта
СпецтемаПономарь дал четкий ответ, когда закончится война на Донбассе и упадет консервная колонна в Украине

Под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом

Под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом
На странице «Киева Оперативного» в Фейсбуке появилась информация о том, что накануне на Минском шоссе в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью человека. Как информирует replyua.net, погиб пожилой мужчина 1946 года рождения, управлявший автомобилем Рено.

Авария произошла по его вине – мужчина решил пойти на обгон, однако не убедился, что совершаемый им маневр будет безопасным. Водитель решил обогнать грузовик и выехал на встречную полосу, по которой ехал еще один автомобиль. Мужчина среагировал быстро и попытался вернуться в свой ряд, однако Рено на большой скорости врезался в экскаватор. Травмы водителя Рено оказались несовместимыми с жизнью, и он погиб мгновенно. Позже стало известно, что мужчина ехал в сторону площади Шевченко из села Новые Петровцы.

Напомним, что тремя днями ранее в Киеве произошло еще одно страшное ДТП с участием патрульных полицейских. В центре столице столкнулись такси Шевроле и полицейская Тойота. Оба автомобиля из-за сильного удара были отброшены на тротуар. Все пассажиры и водители получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, погибших в ДТП нет.

Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день

Свежие новости

Пловцы из Украины установили рекорд, завоевав 10 наград за один день

Новый рекорд украинской сборной на Паралимпиаде

У соціальних мережах обговорюють, як український посол змусив Путіна виправдовуватись (відео)

Україна вводить черговий пакет санкцій проти Росії

ИГИЛ готовило теракты в Рио

В день виборів окупований Севастополь заполонять російські силовики

Керченский мост снова подорожал, а денег у РФ уже нет

В ХХI столітті на Донбасі почало процвітати рабство

Крыму грозит масштабная экологическая катастрофа

Вашингтон зробив Москві чергове попередження

За зустріч з Трампом президент Мексики поплатиться посадою?

В Росії почався «сталінопад»

Нова атака терориста смертника в Пакистані. Є жертви

Від «президента» Придністров’я дочекались пояснень про приєднання до Росії

Путіну пощастило: країни СНД не вважають Крим російським, але мовчать

Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Тайфун привел к гибели людей в Китае и Тайване

Болгария попросила у ЕС 160 миллионов евро финансовой помощи

Порошенко про російську агресію: Ми вже підставляли другу щоку. Більше цього не буде

Айдер Муждабаев: Выборы в РФ – это не цирк, как принято говорить, а театр

 Новости за день