Под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом

На странице «Киева Оперативного» в Фейсбуке появилась информация о том, что накануне на Минском шоссе в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью человека. Как информирует replyua.net, погиб пожилой мужчина 1946 года рождения, управлявший автомобилем Рено.
Авария произошла по его вине – мужчина решил пойти на обгон, однако не убедился, что совершаемый им маневр будет безопасным. Водитель решил обогнать грузовик и выехал на встречную полосу, по которой ехал еще один автомобиль. Мужчина среагировал быстро и попытался вернуться в свой ряд, однако Рено на большой скорости врезался в экскаватор. Травмы водителя Рено оказались несовместимыми с жизнью, и он погиб мгновенно. Позже стало известно, что мужчина ехал в сторону площади Шевченко из села Новые Петровцы.
Напомним, что тремя днями ранее в Киеве произошло еще одно страшное ДТП с участием патрульных полицейских. В центре столице столкнулись такси Шевроле и полицейская Тойота. Оба автомобиля из-за сильного удара были отброшены на тротуар. Все пассажиры и водители получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, погибших в ДТП нет.
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