валюта
СпецтемаПономарь дал четкий ответ, когда закончится война на Донбассе и упадет консервная колонна в Украине

Україна перестає довіряти російським ЗМІ

Україна перестає довіряти російським ЗМІ
Громадяни України стрімко знижують рівень перегляду російських засобів масової інформації. Про це можна дізнатися з результатів проведеного всеукраїнського соціологічного опитування щодо розвитку ЗМІ в Україні за поточний рік. Його провело агентство Internews Network в рамках соціального проекту USAID "У-Медіа", розповідає Інститут масової інформації, передає replyua.net.

У результатах зазначається, що українці відносно попередніх двох років стали значно менше переглядати російські мас-медіа. Перегляд російських телевізійних новин знизився на 21% до 6% за минулі два роки. Перегляд новин в мережі Інтернет знизився від 21 до 11 відсотків від 2014 до 2016 року. В той самий час друковану пресу та радіостанції з Росії українці взагалі не використовують для отримання інформації.

«З кожним днем все більше й більше людей перестають вірити російським ЗМІ. Така ж тенденція спостерігається і по всій Європі. Рівень довіри до російських журналістів впав з 20 до 4-х відсотків. Але в різних регіонах України ця ситуація дещо коливається», - йдеться у інформаційному листі. в той самий час автори дослідження розповідають, що на сьогоднішній день на Луганщині, Запоріжжі та Харківщині довіра до російських ЗМІ збільшилася.

Горячая тема: Захарова: Украина претендует на часть территории РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день

Свежие новости

Паранойя заманивает Путина во все более глубокую изоляцию

Эксперт: полного «режима тишины» не будет

«Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали…»

Кучма має просити пробачення у суді - Гонгадзе

Киевляне получат 10 000 билетов на финал Лиги чемпионов-2018

Кінець Кернеса?

Україна отримала третій транш від МВФ

Порошенко відкрито познущався над Путіним

Україна перестає довіряти російським ЗМІ

Представительство Samsung в США заявило о немедленном отзыве всех Samsung Galaxy Note 7

Путін і Медведєв соромляться своїх статків – Портніков

Що доведеться змінити в Україні для отримання чергового траншу від МВФ?

Завтра з лап терористів "ЛНР" мають звільнити Жемчугова та Супруна - ЗМІ

Українців попереджають про небезпеку користування Galaxy Note 7 на борту літаків

ЄС може скасувати візовий режим для України вже на початку жовтня - Парубій

"Малярам", які перефарбували зірку в Москві компенсують 2 мільйони рублів

Зависть движет большинством из нас

Велика приватизація почнеться у жовтні - президент

НАБУ має отримати право на самостійне прослуховування - ЄС

Пономарев: в США настоящая истерика

 Новости за день