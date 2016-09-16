Україна перестає довіряти російським ЗМІ

Громадяни України стрімко знижують рівень перегляду російських засобів масової інформації. Про це можна дізнатися з результатів проведеного всеукраїнського соціологічного опитування щодо розвитку ЗМІ в Україні за поточний рік. Його провело агентство Internews Network в рамках соціального проекту USAID "У-Медіа", розповідає Інститут масової інформації, передає replyua.net.
У результатах зазначається, що українці відносно попередніх двох років стали значно менше переглядати російські мас-медіа. Перегляд російських телевізійних новин знизився на 21% до 6% за минулі два роки. Перегляд новин в мережі Інтернет знизився від 21 до 11 відсотків від 2014 до 2016 року. В той самий час друковану пресу та радіостанції з Росії українці взагалі не використовують для отримання інформації.
«З кожним днем все більше й більше людей перестають вірити російським ЗМІ. Така ж тенденція спостерігається і по всій Європі. Рівень довіри до російських журналістів впав з 20 до 4-х відсотків. Але в різних регіонах України ця ситуація дещо коливається», - йдеться у інформаційному листі. в той самий час автори дослідження розповідають, що на сьогоднішній день на Луганщині, Запоріжжі та Харківщині довіра до російських ЗМІ збільшилася.
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