Українців попереджають про небезпеку користування Galaxy Note 7 на борту літаків

Державна авіаслужба України, посилаючись на застереження від компанії Самсунг стосовно виявлених проблем у роботі акумуляторів смартфонів Galaxy Note 7, попереджає пасажирів про можливий ризик з використання цих девайсів на борту літаків. Про це сьогодні, 16-го вересня, повідомляє прес-центр Державіаслужби України, передає replyua.net.
В повідомленні зазначається, що для забезпечення безпеки пасажирів та екіпажів літаків рекомендується не заряджати та вимикати вищезазначені смартфони на борту літаків. Також просять не класти їх до багажу. Також пасажирів застерігають про необхідність повідомляти екіпаж літаків у разі виявлення несправності в роботі даного пристрою: його пошкоджено, з нього йде дим, він видає характерний підозрілий запах, перегрівається або його було загублено на борту літака.
Варто згадати, що за минулі кілька тижнів, з моменту появи даних телефонів на світовому ринку, було зафіксовано декілька випадків займання цього пристрою. Компанія Samsung прийняла рішення зняти свій флагман з продаж, втративши при цьому 22 мільярди американських доларів. Всіх власників Galaxy Note 7 закликали звернутися до сервісних центрів для обміну небезпечних девайсів.
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