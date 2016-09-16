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Велика приватизація почнеться у жовтні - президент

Велика приватизація почнеться у жовтні - президент
Масштабна приватизація державної власності України має розпочатися вже у жовтні. Її головне завдання – показати потенціал українських підприємств світовим інвесторам. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час свого виступу на форумі «YES», повідомляє «УНІАН», передає replyua.net.

«Через кілька тижнів в Україні буде розпочато масштабну приватизацію до якої будуть входити «Одеський припортовий завод», деякі енергетичні підприємства та інші об’єкти», - повідомив президент. За словами Порошенка, приватизація являється найефективнішим ключем для залучення іноземних інвесторів, яких так чекає Україна.

Як зазначалося раніше, на початку цього місяця уряд оголосив перелік компаній, які входять до списку приватизації у поточному та наступному роках. До цього переліку входять більш ніж десять морських та річкових портів, понад 20 шахт, більше 10-ти компаній, які займаються виробленням та розподілом електричної енергії, «Об’єднану гірничо-хімічну компанію», компанію «Сумихімпром», «Одеський припортовий завод» та державне підприємство «Турбоатом». Варто згадати, що аукціон з продажу ОПЗ не починається у зв’язку з відсутністю заявок. Ціну на завод збираються знизити.

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