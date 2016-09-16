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Депутат: радикалы расширяют списки своих преступных услуг

Депутат: радикалы расширяют списки своих преступных услуг
Радикалы начали расширять свой супермаркет преступных услуг и товаров. По информации replyua.net, об этом в блоге на Украинской правде пишет депутат Алексей Гончаренко. По его словам, в записях Генеральной прокуратуры значилось лишь то, что мосийчуки и все остальные занимались торговлей голосами и запросами депутатов, но теперь благодаря успешной деятельности Генпрокуратуры, удалось узнать, что появился новый перечень преступных услуг, которые предоставляют радикалы.

К примеру, несколько дней назад команда генпрокурора смогла задержать Вайсберга, гражданина дружественного Израиля, и Петровского, уроженца Киева, которые с помощью фальшивых ксив и мундиров с генеральскими погонами и орденами занимались продажей мест в государственных структурах, причем делали это за очень большие деньги. При задержании большого сопротивления преступники не оказали, пишет Гончаренко, однако им на выручку быстро подоспели нардепы из Радикальной партии, и среди них возвышалась мощная фигура Мосийчука, которую сложно не заметить даже в большой толпе.

Нет ничего секретного в том, отмечает нардеп, что продажа мест называется «кладбищенским бизнесом», и его успешно ведут Мосийчук, Ляшко и другие радикалы, которые пока могут всецело на этом бизнесе сосредоточиться, ведь украинцы скоро выдворят этих граждан из парламента, но им будет, где развернуться.

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