СМИ: Яценюк живет в спартанских условиях

Журналисты КП проинформировали о том, что в киевской квартире бывшего премьер-министра несколько месяцев отключено горячее водоснабжение. Как сообщает replyua.net, недавно сотрудники КП находились возле дома, расположенного вблизи Печерской площади столицы.
В этом доме у Арсения Яценюка большая квартира. Журналисты заглянули в супермаркет, где бывший украинский премьер часто делал покупки, однако продавцы магазина рассказали, что не видели Яценюка очень давно. А вот соседи экс-премьера оказались более осведомленными: консьержка журналистов на порог не пустила, но соседи Яценюка поведали, что политик последний раз приезжал в свою квартиру около полутора месяцев назад при полном «обмундировании» - его сопровождали охранники на Мерседесах и джипе. Впрочем, соседи рассказали не только о бывшем премьере, но и том, что в доме около двух месяцев назад отключили горячее водоснабжение.
Позже журналисты прояснили ситуацию с горячей водой – компания, обслуживающая этот дом, задолжала «Киевэнерго» огромную сумму, и в настоящий момент она является крупнейшим должником Киева. Судя по всему, отметили журналисты, Яценюк в своей квартире не проживает.
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