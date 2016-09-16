Деяких міністрів можуть звільнити - АП

Під час нарад у Адміністрації президента України не підіймається питання щодо заміни глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова. Проте під питанням звільнення наразі знаходиться двоє міністрів. Про це у п’ятницю виданню УП повідомили декілька інформаційних джерел з Адміністрації президента, передає replyua.net.
«Особисто мені невідоме джерело походження байки щодо Авакова. Для АП це непотрібно», - зазначив співрозмовник. В той самий час джерела заявляють, що в Кабінеті міністрів незабаром відбудеться декілька змін по кадрам. «Зараз всі перебувається кожен на своєму місці. Може таке статися, що виникнуть деякі питання до міністра фінансів Олександра Данилюка. Своїми заявами щодо студентських стипендій він створив певну загрозу для бюджету України в наступному році. Те саме може стосуватися і Насалика, міністра енергетики. Будемо дивитися далі на те, як буде вирішуватись питання опалювального сезону. Щодо виборів на своєму окрузі - підставив», - повідомив ще один співрозмовник. Варто згадати,що декілька днів тому керівник РНБО Олександр Турчинов заявляв, що чутки про його нібито переведення в міністри внутрішніх справ – це ніщо інше як пропагандистські чутки від Кремля, які націлені на чергову дестабілізацію ситуації в Україні.
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