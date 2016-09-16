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В Киеве участились задержания наркоманов и наркокурьеров

В Киеве участились задержания наркоманов и наркокурьеров
В ночь на 16 сентября сотрудники киевской полиции задержали семерых человек, при обыске которых были обнаружены наркотические средства.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, один из задержанных – гражданин другого государства. По последним данным, всего за несколько часов патрули задержали семерых нарушителей, один из которых при виде приближающихся к нему сотрудников полиции попытался проглотить пакет с таблеткой, и после задержания полицейские установили, что 25-летний мужчина является иностранцем. Сегодня ночью на проспекте Маяковского также были задержаны молодые люди, у которых нашли кристаллическое вещество белого цвета. Чуть позже была задержана 30-летняя киевлянка с наркотиками растительного происхождения, а еще через несколько минут сотрудники полиции остановили молодого парня на улице Драйзера, у которого в кармане лежал пакет с белым порошком.

Ближе к утру патрульные остановили авто, водитель которого находился в неадекватном состоянии – у него нашли 500 граммов вещества темного цвета. Еще в одном автомобиле, остановленном на Жмеринской улице, полицейские нашли пакет с наркотическим веществом весом 500 граммов.

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