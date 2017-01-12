В Киеве произойдет обвал цен на жилье

Из-за сложной ситуации на столичном рынке недвижимости цены на жилье в Киеве могут резко снизиться в этом году, и некоторые квартиры будут продаваться всего по 15 тысяч долларов, информирует replyua.net со ссылкой на Вести.
По словам эксперта Сергея Костецкого, сложная ситуация складывается и на вторичном, и на первичном рынке жилья, и к концу года цены на некоторые квартиры в Киеве могут упасть до 15 тысяч долларов. Другой эксперт Николай Спиридонов при этом отмечает, что на рынок недвижимости может повлиять политическая ситуация в стране. По его словам, ситуация в политике по-прежнему остается нестабильной, и в таких условиях многие граждане, имеющие какие-то накопления, будут стремиться уехать из Украины, и они, естественно, будут продавать квартиры по низкой цене, чтобы быстрее получить деньги.
По мнению Спиридонова, речь может идти о снижении цен в полтора раза, что также повлияет на общую ситуацию на рынке недвижимости. Стоимость жилья в Киеве к концу года может снизиться сразу на десять процентов в долларовом эквиваленте, но при девальвации цены в гривнах продолжат расти.