Элитное жилье Киева перестало пользоваться спросом

Аренда элитного жилья в Киеве стала большой редкостью – по итогам декабря прошлого года спрос на дорогие квартиры снизился на 41 процент по сравнению с предыдущим месяцем.
Как сообщает replyua.net, об этом рассказали в пресс-службе AH Park Lane. Сотрудники аналитического центра отметили, что в последнем месяце прошлого года сумма денег, потраченных на аренду элитного жилья, едва приблизилась к 40 тысячам долларов. В элитном сегменте затраты составили всего 16 процентов от общих средств, потраченных на аренду жилья в декабре. В элитном сегменте доля сделок не превысила и трех процентов по всей аренде жилья в Киеве, а квартиры заняли лишь двадцать процентов от объема аренды элитной столичной недвижимости.
Чаще всего оформлялись сделки на элитное жилье площадью от 150 до 200 квадратных метров в Шевченковском и Печерском районах столицы, а помещения под офисы интересовали арендаторов в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Печерском районах Киева. Чаще всего договоры на аренду элитных квартир заключались на жилье в домах по улицам Липкивского, Большая Васильковская, Олеся Гончара, а также на бульваре Шевченко.