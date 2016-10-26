В Киеве стартовала продажа дешевых квартир

Столичный застройщик «Укрбуд» заявил о начале программы «Доступное жилье», передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня». В компании заявили о том, что программа рассчитана на обеспечение доступным жильем тех семей, которые уже много лет не могут накопить деньги на новую квартиру.
В некоторых комплексах на определенные квартиры застройщик готов установить фиксированную цену – 13 тысяч 500 гривен за один квадратный метр. По словам Оксаны Голобородько, руководителя департамента продаж, программа будет действовать до конца 2016 года сразу в пяти столичных комплексах, расположенных в Голосеевском, Святошинском и Дарницком районах. По доступной цене можно будет приобрести, как однокомнатные квартиры, так и двушки, а также трешки.
Речь идет о сотнях различных квартир, и они будут периодически появляться на рынке недвижимости Киева. В компании подчеркнули, что отчаявшиеся украинцы начали покупать очень маленькое жилье, иногда даже без кухни или санузла, однако новая программа позволит за те же деньги приобрести просторную однокомнатную квартиру.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter